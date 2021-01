The Witcher 3 werd in 2015 bedolven onder lovende reviews, waar wij ook deel van uitmaakten. De game van CD Projekt RED werd dan ook door vele media gezien als ‘Game of the Year’ en dit mondde uit in een waar record aan awards. Dit record is nu afgepakt door The Last of Us: Part II.

The Witcher 3 wist 260 keer tot Game of the Year uitgeroepen te worden. De website gameawards.net laat weten dat de PlayStation 4-exclusive er daar met één overheen gaat, waardoor het de nieuwe recordhouder is.

Het spel van Naughty Dog liet tevens de nummer twee van 2020 ver achter zich. Dit was Hades, met 53 GOTY awards. Op plek drie vinden we wederom een PS4-exclusive terug, namelijk Ghost of Tsushima, met 49 awards.