Bloober Team’s nieuwste titel – The Medium – komt vooralsnog niet naar de PlayStation 5. Dit laat Jacek Zięba weten in gesprek met VG247. Volgens de producent is Bloober Team op dit moment vooral gericht op de versies voor de pc en Xbox Series X|S. Zięba slaat de deur voor een PlayStation 5-versie dus niet geheel dicht, maar het is niet iets waar ze op dit moment actief mee bezig zijn.

Dit is overigens niet de eerste keer dat men dit antwoord geeft op een dergelijke vraag. Eerder vroeg Push Square al naar de mogelijke verschijning van Blair Witch voor de PlayStation 4, en toen gaf Bloober Team – dat eerder verantwoordelijk was voor het geliefde Layers of Fear – ook aan dat ze vooral bezig waren met de pc en Xbox One.

Een klein half jaar later zou Blair Witch uiteindelijk toch voor de PlayStation 4 verschijnen. Er is dus een aardige kans dat hetzelfde voor The Medium aan de gang is. Mocht The Medium toch naar de PlayStation 5 komen, dan lees je dat natuurlijk terug op PSX-Sense.