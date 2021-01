Little Hope wist ons zeker en vast te bekoren bij de launch, maar de interactieve horrorfilm van Supermassive Games kende wel wat probleempjes hier en daar. Update 1.05 is nu echter klaar om te downloaden en zal de ervaring hopelijk wat beter en vlotter maken. Zo merken we op dat de besturing van de personages en de interactie tussen personages en hun omgevingen verbeterd zijn. Ook de multiplayer modus is bij dezen stabieler geworden.

Je kan de volledige lijst met veranderingen hieronder nalezen, maar erg uitgebreid is die niet.