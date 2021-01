Kart racers zijn erg populair, dus je kon er vergif op innemen dat het niet lang zou duren totdat de eerste titel in dit genre op de PlayStation 5 zou verschijnen. Je hoeft niet langer te wachten, want Renzo Racer is nu beschikbaar in de PlayStation Store.

Renzo Racer schotelt je 16 verschillende personages voor die kunnen racen op 20 verschillende parkoersen. Zoals het een kart racer betaamt kan je verschillende power-ups vinden op de baan, die je kan inzetten om vijanden dwars te zitten of die je voordeel opleveren.

De game is voorzien van een trailer, die je hieronder kunt checken. Zoals je kunt zien is het geen spel die je aan vrienden/vriendinnen laat zien om de kracht van de PlayStation 5 te showen, maar wellicht maakt de gameplay dit goed.

Renzo Racer kan je vinden in de PlayStation Store voor €24,99.