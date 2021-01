Vorige maand konden de romantische zieltjes onder ons al aan de slag met “Haven”, een erg atmosferische mix van allerlei genres met de twee geliefden Kay en Yu in de hoofdrollen. Wij waren alleszins enthousiast over deze titel, dus lees zeker onze review eens na. Een minpuntje: de game kwam vorige maand enkel uit op de PS5 en aangezien niet iedereen erin geslaagd is om een nieuwe console te bemachtigen, konden velen niet genieten van deze unieke ervaring. Daar komt gelukkig verandering in!

Ontwikkelaar The Game Bakers kondigde namelijk aan dat Haven binnenkort ook naar de PS4 zal komen. We moeten bovendien echt niet lang meer wachten, want de PS4-versie verschijnt al op 4 februari. De ontwikkelaar vermeldt ook nog even dat dit hét perfecte moment is om je voor te bereiden op Valentijn… Love is in the air! ♥