De aankondiging van Biomutant werd in augustus 2017 gedaan door ontwikkelaar Experiment 101 en uitgever THQ Nordic. De game is nog altijd niet verschenen, nadat hij meermaals vooruit werd geschoven. Laatst wekte de uitgever de indruk dat de game voor april moest verschijnen, maar dat blijkt niet haalbaar.

Via persbericht laat THQ Nordic weten dat de game eindelijk van een releasedatum is voorzien. Zo zal de game op 25 mei verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Over een editie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S is niet gesproken, dus het is onzeker of er nog een upgrade uitkomt. Mogelijk dat de ontwikkelaar dit na de release op gaat pakken.

We hebben Biomutant in 2018 kunnen spelen en onze ervaring met de game kan je hier lezen.