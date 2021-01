Bethesda heeft de volgende grote uitbreiding voor The Elder Scrolls: Online aangekondigd, die op 1 juni zal verschijnen voor de pc en Google Stadia. Uiteraard komt deze uitbreiding ook naar de PlayStation 4 en Xbox One, zij het een weekje later op 8 juni. Deze uitbreiding heeft de titel ‘Blackwood’ gekregen en dit valt onder ‘Gates of Oblivion’.

Gates of Oblivion staat voor een jaar aan nieuwe content, dat over de koers van 2021 uitgebracht zal worden. Hierbij is Blackwood dan de grootste uitbreiding, maar voor het zover is mogen we eerst nog ‘Flames of Ambition’ verwachten op 16 maart.

Nadien volgt dan Blackwood en in het derde kwartaal van 2021 mogen we een Dungeon Pack verwachten met een Story Zone uitbreiding in het vierde kwartaal. Details daarover moeten nog bekendgemaakt worden.

Blackwood is zoals al aangegeven de grootste uitbreiding dit jaar en deze komt met 30 uur aan extra verhalende content, alsook een kleurrijk gebied van Tamriel om te verkennen. Hieronder in het overzicht kort wat de uitbreiding zoal bevat.