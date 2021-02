Special: Top 5 redenen om voor PlayStation Now te gaan – De PlayStation Now service is al wat langer op de markt en groeit als maar door met zijn user base. Inmiddels heeft het al miljoenen gebruikers en dat blijft toenemen. Toch zijn er genoeg gamers die nog geen gebruik hebben gemaakt van de service en ergens is dat gewoon zonde. Wij geven je daarom 5 redenen om voor PlayStation Now te gaan, hetzij om het ook gewoon een kans te geven. We snappen dat niet iedereen zin heeft om maandelijks een vast bedrag te betalen, maar gezien het aanbod kan je het misschien toch overwegen om de mooie content te ontdekken.

Makkelijk in gebruik

De PlayStation Now service is lekker toegankelijk in gebruik. Je kunt via de PS4, PS5 en pc vlekkeloos een game opstarten, spelen en dan op een van de eerder genoemde systemen verder gaan. Je savedata wordt namelijk op een PS Now server opgeslagen dus het maakt niet uit op welk systeem je speelt, je progressie wordt altijd onthouden. Nog mooier is dat als je ooit al begonnen bent aan een game, dat je progressie vanuit de PlayStation Cloud overgezet kan worden naar PS Now! Ondanks dat PS Now een service is die los staat van PlayStation Plus, is er een overkoepelend systeem dat ervoor zorgt dat je op elk vlak ondersteund wordt. Dit betekent voor de consument dat je altijd verder kunt spelen, ongeacht welke ondersteunende systemen je gebruikt.

Dé manier om legacy games te spelen

We weten van Mark Cerny dat klassieke games emuleren lastig is, maar vooral ook erg duur om in de productie van consoles mee te nemen. PS Now biedt een mooie middenweg om een selectie games van voorgaande generaties te kunnen spelen. PlayStation 2 en PlayStation 3 games kunnen worden gedownload of gestreamed om toch wat nostalgische gevoelens te krijgen. Mocht je dus een mooie Sony topper op de PS3 gemist hebben, dan biedt PS Now een uiterst mooie oplossing om zulke ervaringen in te halen. Want laten we eerlijk wezen, wie wil er nou niet genieten van games als Killzone, God of War of Metal Gear Solid?

Toegang tot Sony toppers

Hiervoor lieten we al vallen dat bij eerdere generaties als de PS3, Sony flink wat toppers heeft uitgebracht. Natuurlijk heeft de PS4 dit ook gehad en dat in grote getale. Mocht je ook hier heel wat gemist hebben, dan kun je gebruik maken van deze service om het portfolio van Sony te ervaren. Met de achtste generatie in gaming heeft Sony wederom bewezen waarom het zo’n succesvol merk is binnen de game industrie. De exclusives spreken boekdelen en in PS Now kun je snoepen van deze content. Wat het nog mooier maakt, het zijn niet alleen Sony toppers die je kunt vinden in PS Now. Regelmatig worden er ook nieuwe games van third party ontwikkelaars en uitgevers aan de PS Now bibliotheek toegevoegd, waardoor je altijd een reden hebt om de service in de gaten te blijven houden.

Geen rare onverwachte rekeningen

We kennen het allemaal wel: je maakt gebruik van een service, maar bij het opzeggen loop je tegen een rompslomp aan. Of wat te denken van het überhaupt starten van zo’n service, maar je hebt tig schermen waar je doorheen moet ploeteren. PS Now is zeer simpel. Je kan het eigenlijk zien als een soort lichtknopje die je aan en uit kan zetten wanneer je er wel of geen zin in hebt. Op de pagina van PS Now heb je ook gewoon twee knoppen waar je kan kiezen voor hoe lang je subscriptie moeten lopen, en of je automatisch verlengen wilt uitschakelen of niet. Simpel en altijd overzichtelijk, zodat je geen verrassingen achteraf krijgt.

Een mooie manier om in te stappen

Ondanks het succes van Sony met verschillende generaties aan consoles en grote hoeveelheden games, begrijpen we dat er nog genoeg mensen zijn die nog altijd niet ingestapt zijn in de wondere wereld van PlayStation. Ben je van plan om een PlayStation 4 of 5 aan te schaffen in deze tijd, maar je hebt geen flauw benul met welke game je moet beginnen? PS Now biedt jou een brede inkijk in wat PlayStation te bieden heeft qua content. Je maakt kennis met voorgaande generaties, top exclusives en voornamelijk ook weergaloze ervaringen die je alleen maar bij PlayStation kan krijgen. PS Now is wat dat betreft een mooie instap om een console ervaring te beleven zonder al teveel geld uit te geven.

Zo, dat zijn 5 redenen die je over de streep zouden moeten trekken om PS Now een kans te geven. Ben je vooralsnog niet overtuigd van onze redenen, dan kun je altijd nog een trial nemen om kosteloos de hele service uit te pluizen. Of je het nu uitprobeert of al fan bent, we wensen iedereen in ieder geval veel plezier met deze service van Sony.