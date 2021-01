Er is een nieuwe website gemaakt om in kaart te brengen hoe PlayStation 4-games via backwards compatibility op de PlayStation 5 draaien. De website, met een erg toepasselijke naam, is Backwards-Compatible.com en heeft tot dusver 577 games getest. Er wordt gekeken naar de prestaties op zowel de PlayStation 4, de PlayStation 4 Pro als de PlayStation 5. Zo kun je in één oogopslag de resolutie, framerate en andere details zien.

Daarnaast geeft de website duidelijk aan welke games het beste op de PlayStation 5 draaien. Verder is het mooi meegenomen dat bijvoorbeeld ook grafische problemen, zoals met Fallout 4, worden aangegeven. Hoewel niet alle games te vinden zijn, wordt de website wel regelmatig bijgewerkt en het lijkt er op dat het einddoel is om alle PlayStation 4 games uiteindelijk op de PlayStation 5 te testen.