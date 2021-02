Review | Astro A20 Wireless Headset (Gen 2) – Astro is een grote speler binnen de gaming headset merken. We hebben de A40 en A50 gehad – en beoordeeld – en wat ze vooral gemeen hebben is toch wel een fors prijskaartje. Niet iedereen kan of wil evenveel uitgeven aan een nieuwe headset, dus komt Astro met een wat goedkoper alternatief. De Astro A20, wat een draadloze headset is met iets minder toeters en bellen dan de eerder genoemde modellen, die ondersteund (kunnen) worden door een Mixamp. Dit keer minder poes pas dus en gewoon makkelijk aan de slag. Maar zorgt het aantrekkelijke prijskaartje ook voor goede kwaliteit?

Strak design en prima comfort

De Astro A20 heeft een iets slickere uitvoering dan wat je gewend bent van de A40 of A50. Het behoudt nog steeds de industriële look, hoewel het strakker qua design is. De headset is wat rechthoekig door een vrij rechte hoofdband en heeft een rubberen kussen voor op je hoofd. Dit mocht iets dikker zijn, omdat de band niet veel vering biedt waardoor het wat harder op de bovenkant van je hoofd aanvoelt. Met wat gewenning vormt dit uiteindelijk geen probleem, voor mij althans, maar ik kan me voorstellen dat het een ander kan storen. Gelukkig hebben we niks op te merken aan de stoffen earcups, die zitten erg comfortabel, waardoor je eigenlijk een headset hebt die fijn genoeg op je hoofd zit.

Op de linker earcup heb je de microfoon die je kunt muten als je die omhoog klapt. Je voelt dan een lichte klik, zodat je ook goed merkt wanneer je echt gemute bent. Op de rechter earcup heb je wat knoppen waarmee je de headset kan bedienen. Denk aan het aan- en uitzetten, een equilizer knop, waar ik zo verder op in ga, en een volume knop. Bij de volumeknop heb je er onder en boven knopjes die de voice chat van je party kunnen afmixen met het game geluid. Hoewel we het niet aan de praat kregen is het wel intuïtief op de headset geplaatst. Misschien dat de functionaliteit hiervan met een update verbeterd wordt, maar voor nu komen we niet ver.

Zeer indrukwekkend voor zijn prijsklasse

De A20 is een wat goedkopere optie binnen het Astro merk. Voor ongeveer €120,- kun je dit product al in je winkelwagentje droppen en er van genieten. Opmerkelijk want het biedt vrij veel voor die prijs. Het geluid is namelijk gewoon erg goed! Je hebt op de headset een knop die je laat switchen tussen drie profielen van geluid, de eerder genoemde equilizer knop. Bij het aanklikken hoor je een aantal bliepjes achter elkaar, zodat je precies weet op welk profiel je staat, erg handig. Het eerste profiel, wat je ook een beetje mag zien als het ‘normaal’ van deze headset, geeft een mooi vol geluid terwijl het zuiver blijft. De stevige bass overstemd niet teveel de middentonen en ook de hogere tonen zijn op een prima manier ingesteld. Dit biedt een heel mooi allround geluid met een degelijke bass terwijl de rest van de tonen zuiver genoeg blijven.

Met de andere twee profielen wordt het nog interessanter. Het tweede profiel brengt de middentonen meer naar de voorgrond in combinatie met meer treble. Dit profiel gebruik je dus eigenlijk als je een competitieve shooter of dergelijke wilt spelen en je de voetstappen beter wilt horen. Hierbij krijg je dus minder bass, wat de overige tonen niet in de weg zal staan. De hogere tonen worden ook niet schel, dus ook het tweede profiel is comfortabel en fijn in gebruik. Het derde profiel is er om juist de bass te boosten, kortom: je middentonen worden meer overschaduwd, maar je geluid is wel lekker vol en bombastisch. Als je dus niet competitief bezig bent en je wilt een impactvolle ervaring hebben in bijvoorbeeld een actiegame, dan is het een goed profiel om in te schakelen.

Overige functies en batterijduur

De drie profielen zijn een schot in de roos en bieden voor ieder wel wat wils. Maar de Astro A20 heeft nog andere functies. Zo is het een draadloze headset die ongeveer 20 uur mee moet gaan. We durven haast te zeggen dat dit een zuinige schatting is, dus qua batterijduur zit het erg goed. Het is wel jammer dat het opladen enkele uren duurt en je de headset niet bedraad kunt gebruiken. Gezien het een draadloze headset is, zit er in het pakket nog een dongle bij die je in zowel je PS4 als PS5 kan pluggen voor direct gebruik. Ook zit er een USB-C kabel bij voor het opladen van de headset. Het is dus geen priegelwerk met oude micro aansluitingen, gewoon lekker simpel de USB-C erin en laden maar. Het is wel raar dat ondanks de USB-C aansluiting het laden alsnog rond de 5 uur kan duren, terwijl je met zo’n aansluiting zou verwachten dat het korter kan.

Ook heeft de microfoon een lichte side toning ingesteld, dus als je te hard schreeuwt heb je dat zelf door en merk je of dit storend is voor je gamende collega’s. Dat gezegd hebbende zijn we geen fan van side toning op een headset en dit zouden we graag willen uitzetten. Denk ook aan het aanpassen van de drie profielen. Dit zou in theorie via het Astro Command Center moeten gaan, maar helaas biedt de software daar geen mogelijkheden voor. De genoemde Astro software, die je kunt gebruiken op een pc of Mac(book), is enkel van nut voor de Astro A20 om de headset te voorzien van de laatste firmware update. Maar…

Een bekend probleem

De ondersteuning van de Astro Command Center (ACC) is niet vlekkeloos. Met de Astro A50 hadden we ook al problemen met het instellen van de headset via deze software. Dit keer hebben we wederom een probleem met de software ervaren, hoewel op een andere manier. De A20 wordt simpelweg niet herkend door de ACC, waardoor je onmogelijk de headset kan updaten. Dit terwijl de software van Astro de A20 gewoon moet ondersteunen. Hoewel de huidige staat van de headset ons erg bevalt, moeten we eerlijk zeggen dat de software meer zou kunnen toevoegen aan het product. Het ontbreken van aanpassingsmogelijkheden is een gemiste kans van Astro en het nu niet kunnen updaten van de firmware is een onnodige complicatie. Uiteraard kan (en zal hoogstwaarschijnlijk) dit probleem opgelost worden voor een optimale ervaring.