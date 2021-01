Ontwikkelaar Daedalic Entertainment maakt bekend dat The Lord of the Rings: Gollum is uitgesteld naar 2022. De game stond aanvankelijk voor 2021 gepland. Een specifieke releasedatum werd echter nog niet gegeven. Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat ze de game samen met Nacon gaan uitgeven. The Lord of the Rings: Gollum komt uit op de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch en de pc.

Tot het echter zo ver is, kun je inmiddels de eerste screenshots van The Lord of the Rings: Gollum op de PlayStation 5 bekijken. Ben je meer van de bewegende beelden? Dan is er ook nog de The Lord of the Rings: Gollum trailer om je mee te vermaken.