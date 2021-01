Als we een nieuw gerucht op ResetEra mogen geloven, dan krijgt Hideo Kojima’s Death Stranding een next-gen behandeling voor de PlayStation 5. Dit laat de gebruiker Navtra – die al eerder correcte uitspraken heeft gedaan over exclusiviteitsdeals en evenementen – weten op het forum.

In het korte bericht geeft men aan dat “als je interesse hebt in Death Stranding, maar je hebt de game nog niet gespeeld, dan is het waarschijnlijk de moeite waard om nog even geduld te hebben”. Navtra vervolgt het verhaal door te stellen dat er ook nieuwe story content onderweg is, hoewel dat waarschijnlijk geen enorme omvang zal hebben.

Even later sluit men af door te stellen dat de PlayStation 5-patch voor The Last of Us: Part II ook onderweg is, maar een verwachting van wanneer we deze patch mogen verwachten is helaas niet benoemd. De geruchten over de komst van een dergelijke patch gaan al langer rond, afgelopen week leek Hermen Hulst ook al iets teveel verklapt te hebben.

Zoals wel vaker zijn dit voor nu slechts geruchten, maar we houden het nieuws goed in de gaten. Mocht er een aankondiging komen, dan laten we dat natuurlijk meteen weten.