De productie van de Borderlands-film gaat binnenkort van start en men heeft al een grote ster aangetrokken om een bepaalde rol te vertolken, namelijk Cate Blanchett. Nu is er wederom een bekende acteur toegevoegd aan de cast.

Niemand minder dan Kevin Hart zal meewerken aan de film. Hij zal Roland gaan vertolken. Als je denkt dat dit automatisch betekent dat Borderlands een komische prent wordt, dan heb je het mis. Het gaat namelijk om een serieuze rol die Hart vertolkt, zo heeft regisseur Eli Roth laten weten tegenover The Hollywood Reporter.

“I’m thrilled to be working with Kevin. Borderlands is a different kind of role for him, and we are excited to thrill audiences with a side of Kevin they’ve never seen before. He’s going to be an amazing Roland.”