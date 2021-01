Death Stranding was zonder twijfel één van de meest unieke ervaringen van de vorige generatie, zoals we wel gewend zijn van geestelijk vader Hideo Kojima. Afgelopen oktober liet Kojima Productions nog weten dat de studio is begonnen aan de ontwikkeling van hun nieuwe game, maar het is goed mogelijk dat de Japanner al in juni een kleine hint heeft gegeven.

In de onderstaande tweet vertelt Kojima – zoals hij wel vaker doet – waar hij naar luistert terwijl hij aan het werk is. Als je echter goed op de foto kijkt, zie je een tekening van een soort vliegtuig of ruimteschip staan. Oplettende gebruikers op ResetEra hebben met wat puzzelwerk uitgevogeld dat als je heel ver inzoomt en de tekst draait, dat de tekst “Bridges” op de zijkant van het voertuig staat.

Spelers van Death Stranding weten al dat Bridges om meerdere redenen een significante betekenis heeft in Kojima’s laatste game, en dit is een mogelijke eerste hint van waar de legendarische regisseur mee bezig is. Dit zou dus kunnen betekenen dat we een direct vervolg krijgen ofwel een game die zich afspeelt in het universum van Death Stranding.