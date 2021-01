De Disgaea-reeks is vrij niche, maar gaat al bijna twintig jaar mee. Deze zomer zal het zesde deel in deze reeks verschijnen en om de fans alvast warm te maken is er een nieuwe video verschenen. Deze gaat wat dieper in op de gameplay en kan je onder dit bericht checken.

Disgaea 6 brengt een aantal nieuwe features met zich mee, waaronder de ‘Super Reincarnation System’, die het mogelijk maakt om vijanden die sterker zijn dan jijzelf compleet weg te blazen. Tevens zijn de personages voor het eerst in de serie geheel in 3D.