Zoals jullie misschien weten kende Fallout 76 bij de release een vrij hobbelige start, reden genoeg voor Bethesda om de game te blijven ondersteunen met updates en uitbreidingen, en dat werk heeft zeker z’n vruchten afgeworpen.

De Amerikaanse studio weet echter niet van ophouden en men heeft daarom weer een nieuwe update uitgerold voor Fallout 76, zo laat Bethesda weten op hun eigen website. Voor de PlayStation 4 is de update ongeveer 4,2GB en dus relatief klein te noemen. Datzelfde geldt niet voor de changelog, want die is werkelijk enorm te noemen.

De hoogtepunten van deze update kun je hieronder terugvinden, voor de volledige changelog kun je deze link openen.