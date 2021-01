Hello Games heeft hemel en aarde bewogen om de verschillende problemen die No Man’s Sky kende bij de launch op te lossen en het ziet er naar uit dat de kleine Britse studio voorlopig nog niet klaar is.

Via hun site laat men namelijk weten dat patch 1.35 beschikbaar is. De changelog is kort, maar krachtig en met name voor PS5-spelers zijn er een aantal mooie zaken aangepakt.

Zo zijn de laadtijden en installatiegrootte voor Sony’s nieuwste console verbeterd. Mocht je gebruik maken van PS VR terwijl je op de PlayStation 5 speelt, dan kun je ook nog eens een hogere resolutie en verbeterde performance tegemoet zien. Chapeau, Hello Games!

Je kunt de volledige changelog hieronder lezen.