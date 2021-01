Eind vorig jaar kondigde Bandai Namco al aan dat Jump Force begin dit jaar van een nieuw personage zou worden voorzien. In dat bericht zagen we een eerste indruk van Yoruichi Shihouin en nu is er nog meer gameplay van dit personage verschenen.

Yoruichi Shihouin is vanaf morgen al beschikbaar voor spelers die over de Character Pass 2 beschikken. Andere spelers moeten ietsje langer wachten tot 2 februari. Hieronder kan je haar vele moves in actie zien. Ze maakt gebruik van snelle moves die gepaard gaan met bliksem en zij kan de gedaante aannemen van een zwarte kat.