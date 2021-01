Fijnproevers, chefs en culinaire experts in Red Dead Online: opgelet! Rockstar beloont jou deze week namelijk met het maken van gerechten rondom het kampvuur of wanneer je een bezoekje brengt aan de winkel van Gus. Deze week kan je weer allerlei bonussen, beloningen en kortingen vrijspelen voor de onderstaande handelingen of items.

Allereerst krijgen spelers die voorwerpen of voedsel vervaardigen rondom een kampvuur drie gratis collectibles en deze kan je ruilen bij Madam Nazar. Spelers die om nieuwe kledij verlegen zitten kunnen bij de winkel van Gus een kijkje nemen. Je krijgt daar een gratis Hat – mits je onder rank 15 zit – en er is 50% korting op elk paar Boots als je iets bij Gus z’n store vervaardigt.

Wanneer je een pamflet bij hem koopt, krijg je er een gratis schatkaart bij die jou uiteraard naar een lekkere buit zal leiden. Daarnaast kun je alle kledingstukken die in Gus Macmillan’s winkel zijn gemaakt met 40% korting aanschaffen. Gedreven en fanatieke jagers krijgen ook 30% korting op Gus’ Trinkets en Improved Bow-varianten. Jagers die tussen nu en 1 februari spelen worden ook nog eens beloond met 5 Gun Oil en 50 Small Game Arrows.

Tot slot zijn er diverse kortingen deze week van toepassing op de Wheeler, Rawson & Co. catalogus. Zo is er 50% korting op alle Fishing lures, Predator en Herbivore baits. De Bow en Improved Bow evenals de Tonic Crafting Pamphlets zijn voorzien van 40% korting. Tot slot zijn ook de Weapon Crafting Pamphlets en de Fishing Rod 30% goedkoper dan gebruikelijk.

Neem dus zeker even een kijkje in Red Dead Online wanneer je interesse hebt in de bovenstaande beloningen, bonussen en kortingen!