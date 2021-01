Zodra Destruction AllStars aangekondigd werd als één van de PlayStation Plus games van februari, was het duidelijk dat de game volgende maand zou verschijnen. Dit nieuws is inmiddels bevestigd. Vanaf 2 februari ligt de destructieve racetitel in de virtuele winkelrekken van de PlayStation Store.

Het valt nog af te wachten of de game daar ook effectief brokken zal maken. De onderstaande video – met maar liefst zeven minuten aan spectaculaire gameplaybeelden, inclusief bijbehorende commentaar – doet alvast het beste vermoeden. Neem dus zeker even een kijkje als je tijd hebt!