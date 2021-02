Special | Wat je mag verwachten van RIDE 4 – Vorig jaar wist Milestone ons te verblijden met een nieuwe game in de RIDE-franchise, namelijk RIDE 4. Hierover verscheen natuurlijk al een review én een special die de specifieke PS5-features van de game wat extra belichtte. Wij vonden het een mooi moment om er nogmaals in te duiken en jullie van een mooi overzicht te voorzien in wat de game nu eigenlijk allemaal te bieden heeft. We zetten in deze special de verschillende aspecten van de game uiteen, dit zodat je een helder beeld krijgt van wat je mag verwachten als je RIDE 4 aanschaft.

Nieuw jaar, nieuwe versie

Het jaar 2021 startte goed voor alle motorliefhebbers, want op 21 januari kregen alle eigenaars van de PS4-versie van RIDE 4 een gratis upgrade naar de PS5-versie. Deze gratis upgrade is nog beschikbaar tot 30 april, dus aan iedereen die het even vergeten was: je hebt nog wel even tijd, maar waarom zou je hem nu niet direct aan je bibliotheek toevoegen? In de vorige special kon je lezen dat we enthousiast waren over de nieuwe features die zijn toegevoegd aan de PS5-versie van de game, zoals de adaptieve triggers, de haptische feedback en het aanzienlijk inkorten van de laadtijden. Deze nieuwe features zorgen ervoor dat de immersie in de game en de controle over je motor toeneemt.

Wat valt er te doen in RIDE 4?

Aangezien de meesten hun tijd zullen spenderen aan de carrièremodus, zullen we die even samenvatten voor een goed beeld. Je start jouw carrière in één van de drie regionale kampioenschappen. Deze vinden plaats in Europa, Azië of Amerika en deze keuze heeft natuurlijk voornamelijk effect op de circuits waar je op zal racen. Van hieruit werk je je op naar een wereldwijd kampioenschap om tot slot deel te nemen aan de finale kampioenschappen. Gaandeweg ga je jezelf specialiseren in de langere endurance races of de kortere superbike races. Deze drie overkoepelende kampioenschappen bevatten natuurlijk allemaal kleinere kampioenschappen waar jij aan kan deelnemen en waarbij je activiteiten zullen bestaan uit time trials, inhaalraces, korte races en een time trial waarbij je tussen poortjes dient te rijden. Deze verschillende activiteiten zorgen voor de nodige variatie tijdens het spelen.

Zoals gezegd zal je op drie – eigenlijk vijf – verschillende continenten kunnen rondrijden, namelijk Europa, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië. Er zijn zowel echt bestaande circuits beschikbaar alsook banen die de ontwikkelaar zelf gemaakt heeft. In totaal krijg je bij de basisgame 30 banen ter beschikking en dit aantal zal in de toekomst worden uitgebreid door middel van DLC. De bekende circuits zoals Monza, Imola, Interlagos en Laguna Seca zijn natuurlijk aanwezig en op aanvraag van de community werden, ten opzichte van de vorige RIDE-game, circuits als Suzuka, Mugello en Phillip Island toegevoegd aan RIDE 4.

De game beschikt ook over 176 gelicenseerde modellen van motoren en dat van 22 bekende merken zoals Yamaha, Triumph, Kawasaki en Ducati. Let wel dat sommige motoren dezelfde motoren zijn, maar dan de uitgave van een ander jaar. Zo is de ene ook de race-versie terwijl de andere de endurance-versie betreft. De Yamaha YZF-R1 is bijvoorbeeld zes keer aanwezig, maar dan wel met de verschillende modellen uit 1998, 2008, 2014, 2019, 2020 en de endurance versie van degene uit 2008. Al deze motoren zijn zeer gedetailleerd in beeld gebracht en dit geldt ook voor de cockpits, wat het visuele plaatje compleet maakt. Zowel de circuits en zeker de motoren zijn zeer gedetailleerd tot leven gebracht door Milestone en dit zal de meeste motorliefhebbers kunnen bekoren.

Deze motoren worden onderverdeeld in verschillende klassen. Zo heb je bijvoorbeeld de naked bikes, de sportmotoren en de motoren uit de motorcross. Deze voelen allemaal verschillend aan en dit merk je natuurlijk aan hun snelheid, maar ook aan het gewicht van de motor en dus de bestuurbaarheid. Verder hebben verschillende motoren ook een invloed op de weerstand van de adaptieve triggers en de vibraties van de haptische feedback. Het is pas als je een motorcross motor gebruikt op een F1-circuit als Monza, dat je merkt hoe lang die rechte stukken eigenlijk zijn. Dit verschil in snelheid en gevoel zorgt ervoor dat er meer variatie is dan dat je eigenlijk zou verwachten.

Natuurlijk kent RIDE 4 ook heel wat opties om de ervaring en vooral het uiterlijk van je rijder aan te passen naar jouw smaak. Eerst heb je de gebruikelijke opties voor jouw rijder zoals je geslacht, je nationaliteit en je nummer. Vervolgens kan je zeven verschillende outfits selecteren aan de hand van het type motor waar je op rijdt. Zo heb je bijvoorbeeld een outfit voor het echte racen op een circuit, eentje voor het rondrijden op de gewone wegen en één voor op je motorcross motor. Deze laatste heeft zelfs helmen en brillen van sponsors uniek aan de sport, zoals FOX, SCOTT en UFO. Kortom, je wordt overspoeld door customization opties, dus als je de perfecte outfit wilt kiezen, zal je wel even bezig zijn.

Verder kent de game natuurlijk de gebruikelijke modi zoals losse races, time trials, een simpele multiplayer en een nieuwe endurance modus. Dit zijn langere races die tot wel 24 uur kunnen duren. Het mooiste aan deze nieuwe races is dat er veel meer tactiek bij komt kijken aangezien de banden en de hoeveelheid brandstof een rol spelen. Hoe leger je tank, hoe sneller je gaat natuurlijk, maar een pitstop kost natuurlijk ook weer tijd. Het dynamische weer en de dag- en nachtcyclus zorgen ook voor extra tactische beslissingen aangezien het circuit verandert en je dat kan voelen. Grip zal toenemen overdag aangezien je banden gemakkelijker op temperatuur te brengen zijn, terwijl ’s nachts natuurlijk het tegengestelde geldt. Deze extra laag tactiek zorgt ervoor dat niet elke race dezelfde is en dat niet alleen snel rijden je de overwinning oplevert.

Wat zijn we wijzer geworden?

Zoals aangegeven in de review zijn we tevreden over deze game en kunnen we elke fan van deze machines op twee wielen aanraden om RIDE 4 in huis te halen. De game is meer gemaakt om de sim-racer te plezieren, waardoor het een goede aansluiting vindt met de liefhebbers van tweewielers. De carrièremodus heeft dankzij de circuits en de variatie in activiteiten genoeg te bieden om je mee te vermaken, waarbij je niet met toeters en bellen te maken hebt. Het gaat puur om het racen, waarbij je op de PS5 geniet van verbluffende visuele effecten. Ook laten de motoren zich uitstekend besturen en de dag- en nachtcyclus samen met het dynamische weer zijn een zeer goede toevoeging. Tot slot zorgen de endurance races voor een grotere uitdaging, aangezien tactiek hier een belangrijke rol in speelt. Dit alles maakt RIDE 4 tot een game die motorliefhebbers moeten uitproberen.