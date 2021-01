Dit jaar markeert het 25-jarige jubileum van de Tomb Raider franchise en dat is waarom Square Enix dat op een uitgebreide manier wil gaan vieren. We mogen dit jaar retrospectives verwachten, net zoals community features en andere verrassingen. Wat we hier precies onder moeten verstaan is niet duidelijk, maar Square Enix is behoorlijk wat van plan.

Belangrijker is echter dat er een nieuwe game in ontwikkeling is. Crystal Dynamics zal de ontwikkelaar zijn die de productie voor z’n rekening neemt, maar het zal niet op korte termijn aangekondigd worden. Met andere woorden: we zullen nog geruime tijd moeten wachten op de eerste beelden en informatie over dit nieuwe avontuur van Lara Croft.

Game director Will Kerslake kon wel kwijt dat dit project de ideeën van de originele PS1-game combineert met de games uit de reboot trilogie van de afgelopen paar jaar. Hieronder de algemene aankondigingsvideo van de festiviteiten en wat Kerslake precies zei.

“We envision the future of Tomb Raider unfolding after [the rebooted trilogy], telling stories that build upon both the breadth of Core Design and Crystal Dynamics’ games, looking to unify these timelines. With Tomb Raider’s extensive history, this is not an easy task, and we ask for patience as we go through the process.”

We're celebrating 25 Years of Tomb Raider throughout 2021, with community features, nostalgic content, and surprises along the way! pic.twitter.com/cOmsfVj8jr — Tomb Raider (@tombraider) January 27, 2021

Dat is niet alles, ook heeft men bekendgemaakt dat er gewerkt wordt aan een animatieserie omtrent Tomb Raider voor Netflix. Deze serie speelt zich af na de gebeurtenissen in de reboot trilogie.