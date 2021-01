Eind vorig jaar introduceerden wij, als ons goede voornemen voor 2021, de Community Feedback Kick-off. Een nieuwe rubriek, dat als klankbord tussen de redactie en de community moet fungeren. We hebben toen om jullie feedback gevraagd en dat ook ruimschoots gekregen, waarvoor onze dank. Zoals eerder beloofd komen we daar steeds in het laatste weekend van de maand op terug. Wat je nu leest is de eerste officiële Community Feedback, waarin we de door jullie benoemde punten behandelen. We hebben op dit moment geen mededelingen, dus we gaan direct aan de slag.

Anonieme reacties uitzetten

Er komt duidelijk naar voren dat er een wens is om anonieme reacties uit te zetten. Door vervelende berichten gaat het community gevoel verloren en mensen storen zich aan anonieme gebruikers die normale discussies verpesten. We horen jullie luid en duidelijk, maar het simpelweg uitzetten van anonieme reacties lost dit probleem niet op. Dat heeft aan aantal redenen, waarover hieronder meer:

Er blijven maar weinig reacties over als er niet meer anoniem gereageerd mag/kan worden. Neem mijn ‘Column: Wat is er toch met Cyberpunk 2077 gebeurd?’ als voorbeeld. Daar zijn 47 reacties op gekomen, waarvan er slechts 9 door geregistreerde leden zijn gemaakt. Anoniem reageren is makkelijk en wij willen dat niet in de weg staan. Uiteraard zorgt dat ook voor meer misbruik, maar daarover later meer.

Meerdere gebruikers hebben aangegeven dat zij steeds worden uitgelogd, waardoor ze liever anoniem reageren. We hebben dit probleem onderzocht en kunnen reproduceren. Het maakt daarbij niet uit vanaf welke omgeving je de website benadert, op den duur word je er een keer uitgegooid. De oorzaak hiervan hebben we echter nog niet gevonden. Pas als dat probleem is opgelost, kunnen we gaan experimenteren met het eventueel uitzetten van anonieme reacties.

Dat staat haaks op wat er hierboven wordt gezegd, maar dat is wel iets waar we toch naar kijken. Het idee is nu om bij bepaalde artikelen anoniem reageren uit te zetten. Dit kan bij onderwerpen waarvan we weten dat die polariserend zijn, denk hierbij aan de discussie(s) rondom The Last of Us: Part II. Het kan echter ook worden ingezet om het community gevoel te versterken. Door het bij een artikel zoals dit uit te zetten, leren we elkaar beter kennen en kunnen we samen verder aan de website werken. Tot slot komt het bij prijsvragen die exclusief voor leden zijn ook goed van pas.

Reacties verwijderen

Er zijn nogal wat opmerkingen gemaakt over reacties die door ons worden verwijderd, terwijl dat volgens de schrijver(s) onterecht is. Dit punt ligt wat moeilijker, omdat het een stuk complexer is. De afgelopen weken heb ik nauwlettend in de gaten gehouden wat er door wie wordt verwijderd en daar komen een aantal opvallende zaken in naar voren. Hieronder neem ik die stapsgewijs met jullie door:

We hebben met een aantal trollen te maken die het blijkbaar vermakelijk vinden om steeds reacties te plaatsen, waarin wordt beweerd dat wij meerdere reacties hebben verwijderd. Dit is simpelweg niet waar en onderzoek wijst ook uit dat dit steeds van dezelfde IP-adressen afkomt. Indien die worden geblokkeerd, wat we ook doen, komen ze vervolgens weer via creatieve omwegen terug. Zodra we dit opmerken worden de reacties direct verwijderd en de adressen geblokkeerd.

Verder is het zo dat we veel last hebben van spam en dan met name op ons forum. Gelukkig merken jullie daar vrijwel niets van. Dat komt omdat we daar achter de schermen op filteren en het systeem zo hebben ingesteld, dat die berichten direct worden verwijderd. Waarschijnlijk voel je het al aankomen, maar wat blijkt, ons spamfilter is zo nu en dan iets te gretig en verwijdert daardoor soms ook onterecht. We hebben dat nu aangepast en zien een daling in het aantal onterecht verwijderde reacties. Het blijft echter een balansoefening, dus mocht je hier tegenaan lopen, laat het ons dan even weten.

Tot slot moeten we ook nog de hand in eigen boezem steken. We hebben gemerkt dat er tijdens het modereren fouten worden gemaakt. Op basis van jullie feedback zien we dat hier nog veel winst te behalen valt. Inmiddels is dit onder de aandacht gebracht en we gaan ons best doen om dit de komende tijd te verbeteren. Daarom nogmaals de oproep om ook echt de rapporteerknop (het uitroepteken onder iemand zijn avatar) te gebruiken, zodat we sneller kunnen ingrijpen. Indien je vindt dat een bericht onterecht is verwijderd, dan kun je ons een e-mail sturen op: [email protected]

Unieke content en de PSX-App

We komen een aantal opmerkingen tegen over het gebrek aan meer unieke content op de website. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat perstrips, hands-on sessies, interviews en evenementen niet langer doorgaan. Dat is niet alleen voor ons, maar ook voor soortgelijke websites een doorn in het oog. Juist daar komt namelijk veel unieke content vandaan. Dat is eigenlijk de reden waarom je overal zo’n nadruk op nieuws ziet. Wij proberen dat in ieder geval op te vangen met (nieuwe) rubrieken zoals ‘Jouw Mening’ en ‘Reflectie’. Daarnaast publiceren we regelmatig specials en schrijft een willekeurige redacteur weleens een column. Tot slot wordt er achter de schermen aan nog meer unieke content gewerkt.

Wat betreft de PSX-App: gebruikers willen daar ook graag een zoekfunctie hebben. Jullie geloven het niet, maar die zit er al in. Echter door een technisch probleem valt die weg waardoor je het niet ziet en dus ook niet kunt gebruiken. We zijn hiervan op de hoogte en werken aan een oplossing.

Afsluiting

Dat brengt ons bij het einde van de eerste officiële Community Feedback. Gezien de lap tekst hierboven, hopen we dat het duidelijk is dat we jullie feedback ten harte hebben genomen. Blijf dan ook vooral reageren en meedoen zodat we het samen beter kunnen maken. Vragen? Opbouwende kritiek? Suggesties? Laat je dan vooral hieronder horen. Houdt het uiteraard wel netjes! Voor eind volgende maand heb ik wel alvast een vraag aan jullie: graag zie ik suggesties tegemoet met wat voor beeldmateriaal wij de tekst een beetje kunnen opbreken (indien het zoals nu veel is)? Tenzij jullie dat helemaal niet nodig vinden, laat dat dan ook weten. Tot eind februari!