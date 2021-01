Een van de eerstvolgende exclusieve PlayStation 5 releases is Returnal van Housemarque. Deze titel stond gepland voor een release op 19 maart, maar die datum is niet langer correct. Via Twitter laat PlayStation weten dat de game is uitgesteld naar 30 april.

Sony en Housemarque hebben besloten de game met pakweg zes weken vooruit te schuiven om zo het team extra tijd te gunnen de game verder te polijsten. Ook zou dit het niveau van kwaliteit dat men voor ogen heeft ten goede komen, dus uiteindelijk werkt het uitstel in het voordeel van de game.

