Eerder kon je lezen dat de laatste update voor Cyberpunk 2077 een game breaking bug veroorzaakte omtrent een quest met Takemura. Hiervoor gaf CD Projekt RED een workaround, maar nu is er ook een permanente oplossing beschikbaar.

De ontwikkelaar heeft namelijk een kleine update ofwel hotfix uitgebracht die zich op deze bug richt. Ook is de ‘item randomization’ aangepast naar de oorspronkelijke staat, wat dus weer naar behoren werkt. Veel meer heeft de update niet om handen, maar deze is met 15GB alsnog aan de behoorlijk forse kant.

Item randomization has been restored to the previous state.

A bug in Down on the Street quest has been fixed (Takemura bug).

The save/load loot exploit will be investigated further.