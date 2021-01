De eerste uitbreiding voor Immortals: Fenyx Rising is nu daadwerkelijk een feit met de A New God expansie. Deze uitbreiding is hier in de PlayStation Store te vinden voor €14,99. Ook maakt deze uitbreiding natuurlijk deel uit van de Season Pass, waarmee je pakweg vijf euro goedkoper uit bent. Met die pas krijg je ook toegang tot de komende twee uitbreidingen.

Daarnaast is de demo van Immortals: Fenyx Rising nu ook een feit. Er is in de afgelopen weken al sprake geweest over de komst hiervan, gezien er een vermelding van in de PSN-database opdook. Deze demo kan je hier vinden en bevat een exclusief gecreëerde archipel die specifiek voor de demo is gemaakt. De inspiratie daarvoor komt bij de regio van Aphrodite vandaan.

Dan wat betreft A New God, die is gelanceerd met een trailer en Ubisoft stuurde ons nog een kort overzicht van wat je van deze uitbreiding kan verwachten.

In Een Nieuwe God moeten spelers de Trials of the Olympians overwinnen om dichter bij het Griekse Pantheon te komen. Spelers verkennen Olympos Palace en krijgen te maken met nieuwe gameplay mechanics door uitdagende beproevingen te doorlopen die door de goden zijn opgebouwd. Gedurende hun avontuur ontgrendelen spelers een nieuwe uitrustingsset met fantastische perks, waaronder het uitvoeren van extra sprongen. Tevens krijgen spelers toegang tot vier nieuwe upgrades voor vaardigheden: Immortal Field Breaker, Athena’s Dash upgrade: Spelers doorkruisen de Immortal Fields en richten meer schade aan tijdens het rennen.

Colossal Strength, Herakles’ Strength upgrade: Spelers manipuleren kolossale objecten en richten meer schade aan bij het gooien van objecten.

Wind Gust, Ares’s Wrath upgrade: Het opladen van Fenyx’ uppercut creëert een luchtstroom voor een paar seconden, zodat spelers hoger komen te staan terwijl ze de slag uitvoeren.

Phosphoros’ Swap: Spelers wisselen van positie met een lokvogel voor één stuk uithoudingsvermogen.

A New God

Demo trailer