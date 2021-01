Sony PlayStation kondigde woensdag de PlayStation Plus games voor februari aan en een van de titels is Control: Ultimate Edition. Deze editie is veruit de meest interessante, gezien je daarmee zowel de PS4- als de PS5-versie krijgt. Dit komt echter met een beperking als het op de savedata aankomt.

Als je bijvoorbeeld Control al hebt en je het avontuur straks op de PS5 wilt voortzetten, dan is dat niet mogelijk. Doordat de PS5-versie van Control van een andere versie van de engine gebruikmaakt dan de PS4-versie, is savedata niet compatible. Dit betekent kortweg dat er veel dingen op de achtergrond anders gaan met betrekking tot hoe de game met data omgaat.

If you are playing the new Xbox Series X|S/PS5 version of Control Ultimate Edition, your save file will NOT carry over. This is because the PlayStation 5 and Xbox Series X/S versions of Control Ultimate Edition features a much newer version of the Northlight Engine compared to the one used in the PlayStation 4 and Xbox One versions of the game that shipped in August 2019.