Fall Guys is nog steeds erg populair en Mediatonic wil dit succes zo lang mogelijk doorzetten. Het is de bedoeling dat de game uiteindelijk ook cross-play zal ondersteunen.

CEO Dave Bailey heeft tegenover Gamesindustry.biz laten weten dat zij Fall Guys naar alle platformen willen brengen. Als dat eenmaal achter de rug is, dan wil de ontwikkelaar ook cross-play gaan toevoegen, zodat je altijd met je vrienden/vriendinnen online kan spelen, ongeacht het platform waarop je speelt.

Mediatonic wil zo een voorbeeld zijn voor ontwikkelaars/uitgevers die wellicht huiverig zijn om originele games op de markt te brengen. Fall Guys kan dan dienen als voorbeeld dat deze games wel degelijk succesvol kunnen zijn.

“We want to come to all the different platforms, and hopefully connect those platforms so people can play together. If we do that right, that can be a superpower for other ambitions around original games and that publishing business, too. It’s really propelled everything forward by quite a bit.”