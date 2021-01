Gamers die zich hebben vermaakt met Root Letter weten dat er een vervolg aan zit te komen, genaamd: Root Film. Deze titel was nog niet voorzien van een releasedatum, maar daar is nu verandering in gekomen.

Root Film is dan wel een vervolg, het heeft een op zichzelf staand verhaal. De verwachtingen zijn erg hooggespannen, want de game wordt door de ontwikkelaar omschreven als ‘de meest complexe en interactieve Visual Novel ooit’. Of dit daadwerkelijk zo is, kan je zelf bepalen op 19 maart. Dat is de datum waarop Root Film zal uitkomen.

Buiten de bekendmaking van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze kan je hieronder checken.