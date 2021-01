De laatste keer dat er een patch voor Spider-Man: Miles Morales beschikbaar kwam, bracht dit voor de PlayStation 5-versie een nieuwe grafische modus met zich mee. Nu is er weer een nieuwe update te downloaden, alleen is deze een stuk minder interessant.

Versie 1.08 – wat versie 1.008 op de PlayStation 5 is – zorgt niet voor grote veranderingen. Volgens de beschrijving worden er wat kleine foutjes gladgestreken en daar moeten we het mee doen. Je zal hoogstwaarschijnlijk niet al te veel merken van de nieuwe patch, maar het is natuurlijk altijd goed als een game minder gebreken heeft.

Mochten er alsnog niet genoemde significante aanpassingen gedaan zijn in de game, dan lees je dat hier.