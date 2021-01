Sinds de onthulling van The King of Fighters XV komt er langzaam maar zeker meer informatie naar buiten. Zo hebben we Shun’Ei en onlangs de slaperige Meitenkun al voorbij zien komen. Het derde personage is nu ook een feit en dat is Benimaru Nikaido, die zich laat zien in een nieuwe trailer.

Benimaru Nikaido sluit zich aan bij Shun’Ei en Meitenkun en met z’n drieën vormen ze Team Hero. Nikaido lijkt de meest stijlvolle van de drie en bezorgt zijn tegenstanders flink wat blauwe plekken als we de onderstaande trailer mogen geloven. Zoek je een personage met stijl en flair, dan is wellicht Nikaido een geschikte keuze voor jou.

Naast de onthulling van het personage toont de trailer ook dat we volgende week meer informatie mogen verwachten en dat lees je uiteraard hier terug.