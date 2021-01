Games zijn rijkelijk gevuld met coole wapens, uitrustingen en andere items. Dit heeft vaak ter inspiratie gediend voor creatievelingen, zo worden dit soort zaken geregeld nagemaakt door passievolle enthousiastelingen. De iconische Blades of Chaos van Kratos zijn door velen al nagemaakt en hetzelfde geldt voor zijn Leviathan Axe uit de meeste recente God of War.

Des te indrukwekkender is het dan ook dat de Leviathan Axe nagemaakt is in slechts één dag tijd. Oud-presentator van Mythbusters, Adam Savage, kreeg de oproep om er eentje te maken voor zijn neefje en was na enige research overtuigd van dit korte project. Het resultaat is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend te noemen en je kunt hieronder het hele proces van constructie bekijken.

De video is een klein uur lang, dus ga er zeker even voor zitten!