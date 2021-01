Met de komst van de PS5 zijn er veel PS4-games die van een upgrade worden voorzien. Meestal zijn dit de bekende titels, maar soms zit er een vreemde eend in de bijt tussen, zoals Terminator: Resistance. Wij waren destijds niet erg te spreken over de game, maar deze titel wordt verrassend genoeg dus voorzien van een next-gen upgrade.

Deze verbeterde versie stond gepland voor 26 maart, maar is nu uitgesteld, zo laat de ontwikkelaar weten. De Terminator: Resistance Enhanced Edition staat nu gepland voor 30 april. Een reden voor het uitstel is niet door de ontwikkelaar gegeven. Naast de gebruikelijke visuele upgrade pakt de Enchanced versie ook diverse gameplay vlakken aan en dat is broodnodig, zoals je in onze review kunt lezen.