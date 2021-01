De gesloten beta van Roller Champions is aangekondigd door Ubisoft. Roller Champions is een gratis sportspel waarin spelers het op rolschaatsen tegen elkaar opnemen. De sport doet wat denken aan een kruising tussen Rocket League en de sport die gespeeld wordt in de animatiefilm ‘The Road to El Dorado’. Hierbij dien je de bal door een soort hoepel te werpen om punten te scoren.

De beta zal live gaan op 17 februari en eindigt op 1 maart. Hij zal beschikbaar zijn op de PlayStation 4, de Xbox One en pc, en zal cross-play tussen deze platformen ondersteunen. De beta kent ook tal van nieuwe features ten opzichte van de alpha, zoals een ranked modus, custom games en tijd gelimiteerde modi, waaronder een 2v2-modus. Tevens worden er nieuwe bewegingen en andere gameplayverbeteringen toegevoegd evenals een nieuwe sociale hub, genaamd het skatepark.

Hieronder laten we nog even de beta gameplaytrailer zien en we verwachten jullie op 17 februari, op virtuele rolschaatsen natuurlijk. Jij kan namelijk ook deelnemen aan de beta en daarvoor dien je je hier even te registreren. Voor al de geïnteresseerden kan je hier al een uurtje van de gameplay zien.