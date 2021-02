Vorige week woensdag kondigde Sony PlayStation aan dat PlayStation Plus abonnees in februari Control: Ultimate Edition, Concrete Genie en Destruction AllStars in de line-up mogen verwachten. Destruction AllStars is een PS5-exclusive en Control: Ultimate Edition is een cross-gen uitgave, dus dat is uitstekend voor PlayStation 5 bezitters.

Concrete Genie is wat dat betreft enkel een PS4-game, die trouwens zeer de moeite waard is vanwege de unieke stijl en de leuke gameplay. Voordat deze games morgen echter beschikbaar zijn, hebben we nu nog toegang tot de huidige line-up. Dit zijn Shadow of the Tomb Raider, GreedFall en Maneater.

Via deze weg de maandelijkse reminder om deze games nog even te downloaden of in je downloadlijst te zetten, zodat je er ook in de komende maanden nog toegang toe hebt. Je hebt hier tot morgen rond het middaguur de tijd voor. Shadow of the Tomb Raider kan je hier vinden, GreedFall hier en Maneater hier.