Het is 1 februari en daarmee stappen we een nieuwe maand binnen. Zoals je van ons gewend bent hebben we alle bevestigde releases voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 op een rijtje gezet en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht. Februari is nog een relatief rustige maand met slechts een handjevol releases, hoewel er natuurlijk nog het nodige bij kan komen via de PlayStation Store als zijnde digitale releases.

Week van 5 februari

Destruction AllStars (PS5)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS4/PS5)

The NioH Collection (PS5)

Ys IX: Monstrum Nox (PS4)

Week van 12 februari

Little Nightmares II (PS4)

Crypt of the NecroDancer (PS4)

Week van 19 februari

Fallen Legion: Revenants (PS4)

Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne (PS4)

Week van 26 februari

Persona 5 Strikers (PS4)

Nog van plan om een game te halen? Misschien wel meer dan een? Laat het hieronder weten.