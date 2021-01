Sinds de zomer vorig jaar is Hyper Scape gratis te spelen op onder andere de PlayStation 4. De game is natuurlijk ook op de PlayStation 5 te spelen via backwards compatibility en in deze special lees je meer over deze titel. Ubisoft heeft nu weer een nieuwe update voor de game uitgebracht en die voegt wat nieuwe features toe.

De belangrijkste toevoeging is de optie tot cross-play. Je bent in Hyper Scape nu niet langer beperkt tot het spelen met en tegen mensen op hetzelfde platform, gezien spelers nu tegen pc en andere consoles kunnen spelen en vice versa. Titelupdate 4 is daarvoor in het leven geroepen en die is nu beschikbaar om te downloaden.

Deze voegt ook ‘Takeshi’s Team Deathmatch’ toe, wat een tijdelijk in-game evenement is. Dat evenement is nu speelbaar en duurt nog tot 9 februari. In deze modus dienen teams deel te nemen aan gevechten en ondertussen kunnen ze uitdagingen voltooien. Deze uitdagingen leveren bij succes nieuwe items op die automatisch aan de spelers worden toegekend.

Speel 5 wedstrijden in Team Deathmatch: Ontvang de exclusieve wapenskin CITY POP RIPPER

Win 1 wedstrijd in Team Deathmatch: Ontvang de exclusieve outfit TAKESHI CITY POP

Win 10 wedstrijden in Team Deathmatch: Ontvang de exclusieve emote B-BOY

Vanzelfsprekend zijn deze beloningen cosmetisch van aard, waardoor het geheel optioneel is. Afsluitend brengt deze update natuurlijk nog wat aanpassingen en verbeteringen met zich mee, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.