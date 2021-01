Als onderdeel van het eerste seizoen voor Call of Duty: Black Ops Cold War heeft Treyarch in de afgelopen weken al het een en ander aan nieuwe content uitgebracht voor de titel. Het seizoen is echter nog niet voorbij en er zit nog Zombie-content in de pijplijn.

De eerstvolgende uitbreiding is de Firebase Z map voor de Zombies modus, die op 4 februari zal verschijnen. Deze uitbreiding zal het Dark Aether verhaal verder voortzetten waarbij teams naar Outpost 25 worden gebracht, waar een mysterieuze uitbraak heeft plaatsgevonden.

Hoewel we nog een weekje moeten wachten op deze nieuwe map, heeft Treyarch alvast weer een tipje van de sluier opgelicht door een trailer uit te brengen die er meer van laat zien. Check het hieronder.