Nadat Spider-Man: Miles Morales al een update kreeg, heeft ook Spider-Man Remastered nu een update gehad. Het betreft hier update 1.003 en die lost een vervelend probleem op. Er was een bug met Spider-Man als hij trucjes in de lucht probeerde uit te halen, wat niet goed werkte.

Het momentum zou verstoord worden op het moment dat je aan de linkerstick draaide terwijl je door de lucht vloog. Een issue dat niet aan de orde is in de PS4-versie en dus voor wat frustratie zorgde. Dat is met deze nieuwe update nu opgelost, waardoor je weer zeer soepel door de lucht kunt slingeren.

Officiële patch notes van deze update zijn er echter niet, waardoor het een beetje de vraag is of er nog meer is aangepast. Mocht dat later alsnog blijken of als er noemenswaardige patch notes worden uitgebracht, dan lees je dat natuurlijk hier.