Opgepast: de onderstaande tekst bevat een aantal kleine spoilers over het verhaal en de inhoud van de Resident Evil 8: Village “Maiden” demo!

Resident Evil 8: Village: Alles Wat We Weten – Met Resident Evil VII: Biohazard maakte Capcom een uiterst succesvolle (horror) comeback. Inmiddels is het nieuwste deel, Resident Evil 8: Village, bijna in ons midden. Normaliter heeft de serie er een handje van om bij ieder deel een ander hoofdpersonage en verhaal te introduceren, maar nu krijgen we een direct vervolg, waarin Ethan Winters wederom de hoofdrol speelt. Daarnaast put Capcom vooral veel inspiratie uit meer traditionele horror. De vraag is dan ook, wat kun je nu precies van de game verwachten? In dit Resident Evil 8: Village overzicht, geven we je alle beschikbare informatie.

Resident Evil 8: Village Verhaal

Resident Evil 8: Village is een direct vervolg op Resident Evil 7. Dat klinkt natuurlijk vanzelfsprekend, maar bij Capcom weet je het maar nooit. Ethan Winters neemt wederom de hoofdrol voor zijn rekening. Nu hij is herenigd met zijn vrouw Mia, hebben ze samen een nieuw bestaan opgebouwd en een dochtertje gekregen. Dat geluk wordt echter wreed verstoord wanneer Chris Redfield hun huis binnenvalt, Mia doodschiet en hun dochtertje Rosemary ontvoerd. Het is vervolgens aan Ethan om haar terug te halen. Daarvoor reist hij af naar een dorp, dat gedurende de game centraal staat. Nu weet je gelijk waar de titel Resident Evil 8: Village op gebaseerd is.

Hoewel het dorp een belangrijke rol speelt, is het internet vooral in de ban van Lady Dimitrescu. Deze erg lange dame met scherpe klauwen maakt, samen met haar drie “dochters”, een sterke indruk in de Maiden demo. In een interview laat ontwerper Tomonori Takano weten dat ze deels is gebaseerd op Morticia Addams van The Addams Family en de Hongaarse gravin Elizabeth Báthory. Het is je vergeven als die laatste naam geen belletje bij je doet rinkelen. Deze beruchte seriemoordenaar zou de woorden “bloed is de eeuwige jeugd” hebben gesproken en liet jonge meisjes vermoorden, om vervolgens in hun bloed te baden. Over het werkelijke aantal slachtoffers wordt al eeuwen gediscussieerd, maar ze staat in ieder geval in het Guinness Book of Records als moordenares met de meeste doden op haar naam.

Dat Elizabeth Báthory als inspiratiebron wordt genoemd is erg interessant, want het past perfect bij de andere hints die we tot dusver zijn tegengekomen. Rosemary mag dan misschien als een onschuldige naam voor een dochter klinken, maar filmliefhebbers denken dan gelijk aan Rosemary’s Baby. In dit meesterwerk van regisseur Roman Polanski wordt een jonge zwangere vrouw het slachtoffer van een satanische sekte. De duidelijkste hint is echter de achternaam Dimitrescu. Aangezien dat iets te veel wordt om hier uitgebreid te behandelen, hebben we daar de volgende special over geschreven: Wie is Lady Dimitrescu uit Resident Evil 8: Village? In het kort komt het er op neer dat Resident Evil 8: Village erg veel naar Bram Stoker’s Dracula hint.

Resident Evil 8: Village Gameplay

Net zoals in Resident Evil VII, kijk je niet langer over de schouder van jouw personage mee. Je speelt de game dus wederom vanuit een eerstepersoonsperspectief. Dat lijkt nog steeds een enorme stijlbreuk voor de serie, maar Resident Evil 7 is het bewijs dat het eigenlijk heel natuurlijk aanvoelt. Op vlak van gameplay mogen we de gebruikelijke mix van stealth, strategische actie, puzzels en exploratie verwachten. Daar lijkt tot dusver niets aan te zijn verandert. Het is nog onbekend hoe groot het titulaire dorp is, maar Capcom wekt sterk de indruk dat de game minder lineair is en vooral groter dan zijn voorgangers gaat zijn. Sowieso is het al bevestigd dat je langer over de game doet, dan dat je met Resident Evil 7 bezig was.

Lady Dimitrescu en haar “dochters” zijn vermoedelijk je voornaamste tegenstanders. Zij verblijven in het kasteel dat boven het dorpje uittorent en waar de “Maiden” demo je al een kijkje in laat nemen. Naast haar lengte en scherpe klauwen, vormen de “dochters” ook een flinke uitdaging. Ze kunnen namelijk op ieder willekeurig moment in een zwerm opdringerige insecten veranderen en je aanvallen. Inmiddels hebben we in de trailers ook al een weerwolf voorbij zien komen en die zit echt niet in de game zodat je hem alleen maar kunt aaien. Het is aannemelijk dat er, net zoals in Resident Evil 7, meerdere baasgevechten op je staan te wachten.

Die kun je uiteraard met allerlei schietijzers bekampen. Munitie is ongetwijfeld weer erg schaars beschikbaar, echter is daar wellicht een mouw op aan te passen. Net zoals in Resident Evil 4, is er een wapenhandelaar aanwezig. Niet dat je daar losse munitie bij kon kopen, maar door slim je wapens te verbeteren kreeg je soms automatisch weer een vol magazijn. In een game waarin elke kogel telt, is dat natuurlijk mooi meegenomen, ook al kun je nu je armen gebruiken om aanvallen af te weren. De aanwezigheid van The Duke, zo wordt de wapenhandelaar genoemd, betekent dat de inventaris uit Resident Evil 4 terugkeert en je mag gaan puzzelen. Tot slot zorgt de SSD van de PlayStation 5 ervoor dat Resident Evil 8: Village nauwelijks laadtijden bevat.

Resident Evil Re:Verse

Net zoals in de remake van Resident Evil 3, krijgt Resident Evil 8: Village ook een multiplayer gedeelte in de vorm van Resident Evil Re:Verse. Hierin nemen 4 tot 6 spelers het in deathmatch gevechten tegen elkaar op. Ter ere van het 25 jarige jubileum van de Resident Evil serie, kun je steeds uit bekende personages zoals Leon S. Kennedy en Jill Valentine kiezen. Wedstrijden duren maximaal 5 minuten. Je bent constant op zoek naar nieuwe wapens en voorwerpen, op bekende locaties zoals het politiebureau uit Resident Evil 2, om de strijd te overleven. Er zit namelijk een addertje onder het gras. Zodra je doodgaat keer je terug als biologisch wapen om wraak op je moordenaar nemen. Hoe langer een gevecht duurt, hoe moeilijker het wordt.

Resident Evil 8: Village Release

Op 11 juni 2020 werd Resident Evil 8: Village tijdens de PlayStation 5 showcase van Sony onthuld. Capcom gaf daarbij gelijk aan dat de game in 2021 uitkomt. Een bijzonder jaar, omdat de langlopende serie dan zijn 25ste verjaardag viert. Speciaal daarvoor trapte Capcom 2021 met een Resident Evil Showcase af, waarin ook de releasedatum voor Resident Evil 8: Village bekend werd gemaakt. Hoewel de game op “next-gen” systemen uitkomt, is het een zogenoemde “cross-gen” game. Met andere woorden: Resident Evil 8: Village komt op 7 mei uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en de pc.

Resident Evil 8: Village Pre-order

Indien je de game vooraf bestelt krijg je een pre-order bonus die uit de onderstaande digitale items bestaat. Het maakt overigens niet uit welke versie je van de game koopt, zolang je het maar voor de release hebt aangeschaft. Let wel op! Als je voor de PlayStation 4-versie gaat, dan kun je die later gratis upgraden naar de PlayStation 5-versie. Daarbij valt het op dat de standaard uitvoering op de PlayStation 5 “slechts” €59,99 kost. Capcom gaat dus (nog) niet mee in de prijsverhoging voor “next-gen” games. PlayStation bezitters krijgen overigens nog een extraatje in de vorm van een mini soundtrack.

Resident Evil 8: Village Special Editions

De standaard editie is reeds te koop, echter is het op dit moment nog onduidelijk of Capcom ook de andere versies van de game in ons land uitbrengt. Op de website van Resident Evil 8: Village worden er, naast de standaard editie, nog drie andere uitgaven van de game getoond. Dat begint met de Resident Evil 8: Village Deluxe Edition. Naast de game bevat deze versie ook het Trauma pack dat uit de volgende extra’s bestaat:

Samurai Edge weapon skin

Resident Evil 7 biohazard-inspired found footage screen filter

Tape recorder save point options

Saferoom music “Go Tell Aunt Rhody”

Mr. Everywhere Weapon Charm

Automatically unlocks Village of Shadows difficulty

The Tragedy of Ethan Winters Artwork

Voor de echte liefhebbers is er ook een Resident Evil 8: Village Collector’s Edition. Daarin zit de game, het hierboven genoemde Trauma Pack en je krijgt een mooie doos die er als een oude koffer uitziet, compleet met stickers. In de doos vind je de onderstaande fysieke extra’s voor je verzameling:

Chris Redfield figure

64-page hardcover art book

SteelBook case

Cloth map of the village with art on reverse side

Tot slot is Capcom ook niet de mensen vergeten die Resident Evil 7 gemist hebben. Vandaar dat er een Resident Evil 8: Village & Resident Evil 7 Complete Bundle beschikbaar is. Deze bundel is uitsluitend digitaal verkrijgbaar. Indien je vooraf bestelt, krijg je de standaard editie van Resident Evil 8: Village zodra deze uitkomt, plus de pre-order bonus. Daarnaast heb je direct toegang tot de Gold Edition van Resident Evil 7, waar ook alle DLC bij inbegrepen zit. Voor de PlayStation 5 bezitters is dit wellicht minder interessant, aangezien Resident Evil 7 (zonder DLC) ook in de PlayStation Plus Collection zit.

Resident Evil 8: Village Demo’s

Capcom heeft speciaal voor PlayStation 5 bezitters een demo uitgebracht met de titel Maiden. De demo fungeert als een visual showcase, waarin de grafische aspecten van Resident Evil 8: Village worden benadrukt. Aangezien het vooral interessant is om te zien wat de RE Engine in zijn mars heeft op Sony’s nieuwste console, nemen we dat in de Resident Evil 8: Village ‘Maiden’ demo special onder de loep. Voor een bespreking van de spelervaring, kan je bij deze special terecht. Het blijft echter niet alleen bij een visual showcase op de PlayStation 5. Later volgt er een tweede demo die ook op de PlayStation 4 uitkomt. Waar de Maiden demo voornamelijk dienst doet als een visuele rondleiding, bevat de tweede demo daadwerkelijk gameplay en meer inhoud. Volgens Capcom kunnen we daar in de lente mee aan de slag, maar een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.