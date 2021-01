De Resident Evil-franchise komt vandaag de dag erg vaak in de schijnwerpers te staan. De nakende release van Resident Evil 8 zal hier zeker en vast wel voor iets tussen zitten, maar de franchise blaast dit jaar ook 25 kaarsjes uit en dus wordt er stevig gevierd! YouTuber Mojo Swoptops geeft bijvoorbeeld hulde aan de franchise op zijn eigen manier: hij bouwde even doodleuk het dorp uit de klassieker Resident Evil 4 na in de Far Cry 5 editor op PS4.

Het nabouwen van een iconische locatie zoals deze vraagt uiteraard heel wat werk. Naar eigen zeggen zou het gehele proces zo’n vier uur in beslag hebben genomen, maar het resultaat mag er zeker zijn. Je kan het gehele proces in de onderstaande video bekijken.