Op 22 maart van het jaar 1996 zag de eerste Resident Evil-game het ondode levenslicht. De reeks groeide uit tot één van de meest iconische horrorfranchises ooit en is vandaag de dag nog steeds “alive and kicking”, denk zo maar aan het enorme succes van de Resident Evil 2 Remake. Producent Capcom blikt nu, ongeveer 25 jaar later, terug op hoe succesvol de franchise is geweest.

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat de gehele franchise een monsterlijk hoog aantal games wist te verkopen: meer dan 107 miljoen exemplaren werden in totaal verkocht! Als je bovendien weet dat de mijlpaal van 100 miljoen exemplaren negen maanden geleden werd gehaald, kan je afleiden dat er in de voorbije maanden meer dan zeven miljoen games uit de franchise verkocht zijn geweest. Ook dit is zeker een mooie prestatie te noemen!

De franchise heeft al een mooi parcours afgelegd, maar denkt nog lang niet aan stoppen. Resident Evil 8 verschijnt immers binnenkort, 7 mei om precies te zijn.