Seizoen 8 in Apex Legends gaat volgende maand van start en doet dit met een enorme knal! De nieuwste held, Fuse, lijkt een erg grote fan te zijn van alles dat “BOEM” zegt en staat dan ook te popelen om het slagveld helemaal op te blazen. Eerder konden we al een stukje gameplay van het nieuwe seizoen zien en Fuse kreeg eerder ook al zijn eigen “Story from the Outlands”. Het personage wordt nu echter nog meer uit de doeken gedaan.

Zoals al gezegd, focust Fuse zich voornamelijk op explosies. Vandaar ook dat zijn abilities je waarschijnlijk niet zullen verrassen: zo heeft hij bijvoorbeeld meer granaten tot zijn beschikking, hij heeft clusterbommen die garant staan voor pure chaos én zijn Ultimate bestaat uit zijn trouwe raketwerper genaamd “Wally”.

Hieronder kan je zijn abilities nalezen én je kan een trailer bekijken die alles aan je voorstelt.