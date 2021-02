Een paar weken geleden kwam het bericht naar buiten van niemand minder dan Lisa Su, de CEO van AMD, dat de tekorten van chips tot minstens de tweede helft van 2021 zullen aanhouden. In andere woorden: de productie van zowel PS5 consoles als Xbox consoles en ook bepaalde pc componenten zullen nog lang op een laag pitje blijven. Voor de consument is dit een vervelende situatie, omdat je tot die tijd weinig mogelijkheden hebt om current-gen consoles aan te schaffen. Niet alleen AMD heeft hier problemen mee, ook bij Nvidia lijkt het minstens zo’n erbarmelijke situatie te zijn, dus iedereen die nog niet voorzien is, is eigenlijk gewoon de pineut.

De conclusie die dan enigszins getrokken kan worden is dat de installed base van de PS5 niet snel zal groeien in deze periode, dus het hoofdmarktaandeel is nog altijd de PS4. Logisch, want de user base is door de jaren enorm gegroeid en er is nu ook geen manier om de PS5 te pushen. Ratchet & Clank: Rift Apart is een PS5-exclusive (die in de launch window beloofd was) en die profiteert het meest van het aantal PS5’s dat er op de markt is. Dus als de vijfde telg binnen de consolereeks van Sony niet aan de man gebracht kan worden, behaalt die game per definitie niet het potentiële succes tegenover wanneer de installed base gestaag zou groeien. Dat zou zonde zijn en dus is het op zich logisch dat Sony zo lang mogelijk wacht met het uitbrengen van die game.

Een Horizon: Forbidden West ligt net wat anders, die zou in potentie zelfs eerder uit kunnen komen dan Ratchet & Clank, omdat er ook een PS4-versie zal verschijnen. In ditzelfde schuitje zitten ook third party uitgevers, omdat zij ook veel games kunnen uitbrengen die nog kunnen profiteren van de immense user base die de PS4 kent. Zoals eerder aangehaald, ondanks dat de PS5 uit is, is de user base nog altijd het grootst op de vorige generatie en daardoor zullen bedrijven de oude consoles sowieso wel voor een langere duur blijven ondersteunen. Het pushen van sales op de huidige generatie is nu gewoon een opgave en minder aantrekkelijk. Zeker als het een exclusive betreft van Sony, die ook nergens anders op te spelen is dan een PS5…

Xbox heeft het in vergelijking wat makkelijker dan Sony, omdat hun exclusiviteit slaat op meerdere Xbox consoles en pc. Die toegankelijkheid is vooral in deze periode van de pandemie voordelig voor Xbox, omdat zij niet per se een exclusieve game hoeven achter te houden met het idee sales mis te lopen. Niet lang geleden kwam The Medium uit, en hoewel die dan niet op een oude generatie Xbox te spelen is, kan iedereen met een pc hier alsnog van genieten. Als we dan kijken naar Ratchet & Clank: Rift Apart, dan lijkt het er niet op dat Sony direct een pc-versie uitbrengt, waardoor ze puur leunen op een goede PS5 release en grote installed base.

Maar niet alleen exclusieve games van Sony kunnen achter gehouden worden. Grote Triple-A games kunnen ook hun moment afwachten om een goed lanceringsmoment te kiezen. Ik vind het dapper van Capcom dat Resident Evil 8 als een van de grootste franchises vrij vroeg lanceert, terwijl een Ubisoft vrij vaak meerdere games in diverse franchises heeft uitgesteld door de pandemie. Hetzij ontwikkelingsproblemen of gewoon afwachten op het juiste moment om het uit te brengen.

Het was te verwachten, maar 2021 lijkt een kaal jaar te worden door de huidige omstandigheden. Hoewel het te verwachten was, hakt de realiteit er toch wel een beetje in en dat is best zuur voor ons gamers. Als eerste Jouw mening van 2021 is dit best een depressief onderwerp, maar wel een die belangrijk is om te bespreken. Het is beter om er realistisch in te gaan, dan te hopen op iets wat niet komt. Wat vinden jullie? Snappen jullie het uitstellen dan wel het lange stil blijven omtrent releasedata van exclusives, of moet Sony de huidige PS5-bezitters tegemoet komen en de games gewoon uitbrengen? Immers, een game kan op lange termijn alsnog wel goed verkopen, alleen de launch cijfers – die erg belangrijk zijn – zijn dan het slachtoffer. Laat het weten in de comments hieronder.