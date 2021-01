Rockstar Games komt wekelijks met een nieuwe update voor GTA Online. De afgelopen weken zijn er, in navolging van de release van de Cayo Perico Heist, al verschillende nieuwe voertuigen aan de game toegevoegd en ook deze week brengt de update een voertuig met zich mee. Het gaat om de Vetir, een militaire truck die nu te verkrijgen is bij Warstock Cache & Carry.

Als je behoefte hebt aan wat extra GTA$ en RP, dan zijn er ook weer verschillende modi waarin je nu extra hoge beloningen verdient. In de Diamond Adversary Series verdien je nu dubbel zoveel GTA$ en RP als normaal en Mobile Operations Missions leveren je zelfs een driedubbele bonus op. Verder is er nog een extra beloning voor iedereen die deze week onderwater 10 Hidden Caches weet te vinden. Lukt je dit, dan krijg je GTA$100,000 op je rekening gestort.

Wanneer je deze week de Cayo Perico Heist Finale succesvol weet te voltooien, krijg je gratis de Santo Capra Patterns Sweater als beloning hiervoor. Natuurlijk is er ook een nieuwe hoofdprijs voor de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort. Ditmaal betreft het een sportauto, namelijk Grotti Cheetah Classic. Tot slot hebben we hieronder nog de nieuwste in-game deals op een rijtje gezet.