In november vorig jaar bracht Harmonix (de studio achter Rock Band) de DJ-game Fuser uit voor de vorige generatie consoles. Mocht je nog twijfelen of deze game wat voor je is, dan heeft Harmonix nu wellicht een goede oplossing. De ontwikkelaar heeft namelijk een demo van Fuser gelanceerd in de PlayStation Store, die je ook via backwards compatibility op de PlayStation 5 kunt spelen.

Met de demo van Fuser kun je kennismaken met de basics van de game. In Fuser beschik je over een verzameling van ruim 100 nummers, die je zelf als kunt mixen. Naast dat je in de demo een voorproefje van de gameplay krijgt, is er ook een beperkte selectie van de nummers beschikbaar. In de demo kun je aan de slag met de volgende acht nummers:

Bad Bunny “Yo Perreo Sola”

Billie Eilish “bad guy”

Cardi B “Bodak Yellow”

deadmau5 ft. Rob Swire “Ghosts ‘n’ Stuff”

Dua Lipa “Don’t Start Now”

Rage Against The Machine “Killing In The Name”

Smash Mouth “All Star”

Warren G and Nate Dogg “Regulate”

Naast de release van de demo, heeft Harmonix ook bekendgemaakt dat Fuser binnenkort een update krijgt die verschillende nieuwe features aan de game toevoegt. Update 1.3 moet ergens in de komende weken verschijnen en brengt onder meer ‘Live Set Events’ met zich mee. In deze competitieve modus neem je het tegen andere spelers op en is het doel om zo hoog mogelijk op de leaderboards te komen. Verder kun je na de update het aantal rondes en de lengte ervan instellen voor de coöpmodus, geeft de Hot Clips feature je een preview van tracks en wordt het delen en streamen van video’s geoptimaliseerd.