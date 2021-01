Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Marvel’s Avengers, de game van Crystal Dynamics die in eerste instantie enkel voor de vorige generatie consoles werd uitgebracht, aan het einde van 2020 een next-gen upgrade zou krijgen. Kort na de release kondigde de ontwikkelaar echter aan dat deze upgrade werd uitgesteld naar 2021, om zo een nog betere ervaring te kunnen bieden.

Sindsdien is het stil gebleven rondom de next-gen upgrade, maar deze stilte zal spoedig doorbroken worden. Crystal Dynamics heeft namelijk een nieuwe War Table uitzending aangekondigd voor 16 februari en daarin zal onder meer de next-gen upgrade getoond worden. Over iets meer dan twee weken krijgen we dus voor het eerst te zien hoe Marvel’s Avengers eruitziet op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Mogelijk krijgen we dan ook te horen wanneer de next-gen versie uitkomt, want een releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

Dat is niet het enige dat de studio in petto heeft. De aangekondigde War Table video zal namelijk ook de volgende uitbreiding voor de game uit de doeken doen. De komende gratis DLC heet Operation Hawkeye – Future Imperfect en hierin staat Clint Barton centraal. Eerder werd Kate Bishop al toegevoegd aan Marvel’s Avengers.

Get a glimpse of the future with our WAR TABLE Deep Dive: Hawkeye, premiering on February 16!

We'll be showing:

🏹 Marvel's Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect

⏭️ PS5 & Xbox Series X|S

Like our previous Deep Dive, this will be directly uploaded and not livestreamed. pic.twitter.com/3aD2H5ST1T

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) January 28, 2021