Bungie bereidt momenteel het dertiende seizoen van Destiny 2 voor, dat begin februari van start moet gaan. We hoeven gelukkig niet lang te wachten op de eerste beelden, want de ontwikkelaar heeft in een nieuwe blogpost aangegeven dat er op 2 februari een trailer voor het aankomende seizoen gedeeld wordt. In hetzelfde bericht heeft Bungie ook een nieuwe feature uit de doeken gedaan: Seasonal Challenges.

Seasonal Challenges zullen de wekelijkse bounties vervangen en in de blogpost gaf Bungie alvast een uitleg van hoe dit nieuwe systeem werkt. In de eerste tien weken van ieder seizoen zullen er wekelijks nieuwe uitdagingen beschikbaar komen. Je kunt de challenges gedurende het hele seizoen voltooien, dus niet per se in de week waarin ze verschijnen. Na de tiende week verschijnen er geen nieuwe challenges mee, dus dan heb je nog de tijd om eventuele openstaande uitdagingen nog te voltooien voor het seizoen eindigt. De Seasonal Challenges kun je één keer per account voltooien.

Je vindt alle Seasonal Challenges op een eigen pagina die je via de Quest Log of de Season Pass kunt vinden. Door de Seasonal Challenges te voltooien ontvang je XP, die je verder helpen met je Season Pass ranks. Andere beloningen voor de uitdagingen zijn onder meer Bright Dust, Seasonal currency en “andere interessante items”.

In de blogpost liet Bungie ook nog weten dat het Crimson Days evenement niet langer zal terugkeren. De afgelopen jaren werd dit in-game event georganiseerd om Valentijnsdag te vieren, maar dat zal dit jaar dus niet het geval zijn. Bungie legt uit dat Crimson Days weliswaar goed in de smaak viel, maar dat het de afgelopen jaren kwalitatief niet goed genoeg was en dat men daarom heeft besloten om met het evenement te stoppen.