Het zijn drukke tijden voor IO Interactive. De Deense studio bracht deze maand Hitman III uit en daarnaast werd eind vorig jaar aangekondigd dat de ontwikkelaar aan een nieuwe James Bond-game werkt. Dat Hitman III nu verkrijgbaar is, betekent echter niet dat de focus van IO Interactive nu volledig bij Project 007 ligt. De studio gaat zich namelijk ook richten op DLC voor Hitman III.

Dit vertelde Forest Swartout Large, executive producer bij IO Interactive, in gesprek met TheGamer. Hoewel dus vaststaat dat er DLC voor Hitman III komt, heeft de studio alleen nog niet helemaal besloten in welke vorm dit gaat gebeuren. Large geeft aan dat we in ieder geval geen geheel nieuwe maps hoeven te verwachten. Momenteel wordt er vooral gedacht aan het aanpassen van bestaande locaties, waarbij maps uit de gehele trilogie worden meegenomen.

“We are definitely going to be doing some DLC, but we haven’t defined what that is. I think for now we are not looking at new maps like the bank and the island.

We’re more looking at using existing locations and reimagining them, twisting them. And this time around, we can use the whole trilogy. We can look back at Hitman 2016 maps, Hitman 2 maps – we have all the locations.”