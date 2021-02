De releasedatum van het fel geanticipeerde Resident Evil 8: Village komt met rasse schreden dichterbij. Dit betekent dat er elke week wel een nieuw stukje informatie op het wereldwijde web belandt. Onlangs kwamen we er bijvoorbeeld achter dat de game de nodige openwereldelementen zal bevatten. Dit blijkt uit een recente aanpassing die Capcom doorvoerde op de steampagina van de achtste Resident Evil.

De ‘open world’ tag betekent echter niet dat we een GTA-achtige spelwereld mogen verwachten. Het titulaire dorp zal zich stukje bij beetje verder ontplooien voor de speler, in de welbekende metroidvania stijl. Op deze manier wordt exploratie nog meer aangemoedigd, aldus Dusk Golem, een fervent en doorgaans betrouwbaar lekker van Resident Evil informatie op Twitter. Ons klinkt het alleszins als muziek in de oren.

(1/2) Resident Evil Village has a sorta small open world design, Metroidvania is the word the team uses. There’s more of a focus on exploration, every area connecting, & returning to areas than most recent RE games.

The game also has some nudity & sexual content, an example I https://t.co/14q7utLv1n

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 26, 2021